Все вузы ЛНР каждую неделю разрабатывают совместные с Высшей школой экономики программы и проекты

Ректор Донбасского технического института Дмитрий Вишневский, заместитель министра образования и науки ЛНР Лейла Зотова и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов (слева направо) в музее истории алчевского вуза

Сотрудничество между всеми вузами ЛНР и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) началось еще в августе прошлого года, когда было подписано соответствующее соглашение между Правительством Республики и Высшей школой экономики. Об этом в комментарии «КП» сообщила заместитель министра образования и науки ЛНР Лейла Зотова.

- С того времени все 7 вузов еженедельно работают в формате проектных сессий над проектированием своих программ развития и разработкой сервисных проектов. А координирует эту работу – вице-президент НИУ ВШЭ Ирина Георгиевна Карелина. Уже в конце января все проектные команды вузов ЛНР получат удостоверения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», - рассказала Лейла Зотова.

Кроме того, во время визита ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова в Луганск были достигнуты договоренности о повышении квалификации сотрудников Донбасского государственного технического института по программам IT-компетенций, а также возможности совместных публикаций ученых вузов ЛНР и Высшей школы экономики.

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