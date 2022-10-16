Украинские боевики нанесли ракетный удар по администрации Донецка из Himars: ранены двое мирных жителей

Вражеские ракеты прилетели из оккупированной части Донбасса. Фото: Телеграм-канал мэра Алексея Кулемзина

16 октября в Донецке двое мирных жителей ранены при обстреле администрации города, что в Ворошиловском районе, со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по администрации Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

- При обстреле городской администрации Донецка по улице Артема ранения получили мирные жители: мужчины 1963 и 1984 годов рождения, - рассказали в штабе.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по администрации Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Украинские боевики нанесли ракетный удар по администрации Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики нанесли удар по Донецку американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в здание городской администрации. Ракетный удар украинские боевики осуществили в 07.37, вражеские боеприпасы прилетели со стороны Парка кованых фигур. Сгорело три автомобиля, стоявших возле мэрии. В здании горадминистрации выбито остекление окон.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по администрации Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

На месте ЧП работают экстренные службы.

Тем временем, украинские боевики обстреливают Киевский, Куйбышевский, Кировский и Ленинский районы Донецка. По мирным жителям украинские преступники выпустили больше десятка снарядов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО).

Украинские боевики нанесли ракетный удар по администрации Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

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