В ДНР изучают возможность командировать в Республику работников скорой помощи из других регионов РФ

В Республике также планируют обновить парк машин скорой медицинской помощи. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР изучают возможность организации командировок в Республику работников скорой помощи из других российских регионов. Сегодня здесь ощущают острую нехватку медицинских кадров, в том числе в рядах экстренной службы. Об этом зашла речь во время встречи коллектива Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с врио Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

На встрече с коллективом центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Руководитель Республики отметил, что доукомплектовать бригады по российским стандартам пока невозможно. И поручил присутствующему на встрече министру здравоохранения региона Дмитрию Гарцеву детально проработать этот вопрос.

- Может, стоит обратиться к регионам-шефам - проработаем в плане временных командировок. Потому что у нас медики и волонтеры на протяжении всего периода приезжают, может, обратим внимание и на скорую медицинскую помощь, - предложил он.

В качестве еще одного решения проблемы с кадрами, по его словам, могут также выступить выпускники специализированной кафедры местного медуниверситета, которые учатся по целевому направлению.

Дефицит кадров – самая острая проблема для медиков. Фото: ТГ/Пушилин

Денис Пушилин в очередной раз поблагодарил медиков за их нелегкий труд, не преминув отметить, что они настоящие герои. Сегодня бригады скорой помощи одними из первых приезжают по вызову на места обстрелов и, несмотря на опасность повторных прилетов, оказывают первую помощь пострадавшим.

Именно поэтому он считает вполне справедливым рассмотреть также вопрос про организацию выплат раненым в ходе боевых действий медработникам. Как отметила одна из сотрудниц центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня медики наравне с военными и сотрудниками МЧС работают в зоне обстрелов и на освобожденных территориях, однако положенные последним двум категориям компенсационные выплаты на случай ранения на них не распространяются.

- Давайте подумаем над этим, справедливый вопрос, абсолютно справедлив. Особенно для тех, кто выезжает на освобожденные территории, - ответил ей Денис Пушилин.

Отметим также, что в ходе встречи стало известно о разработке проекта капремонта станции скорой помощи в Донецке. Отдельные ее помещения, в частности гараж, уже много лет находятся в аварийном состоянии и не подлежат восстановлению.

- Давайте проектную документацию готовить уже сейчас, чтобы на это потом не терять времени, чтобы, как только мы отодвинем противника на достаточное расстояние, сразу уже приступить к этим работам, - распорядился врио Главы ДНР.

Денис Пушилин также поручил профильному министерству подготовить проект для капремонта не только гаража для карет скорой помощи, но также всего здания станции в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике планируют обновить парк машин скорой медицинской помощи. Заявка уже оформлена и направлена на рассмотрение в Минздрав РФ.

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