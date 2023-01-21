В ДНР подняли вопрос выплат раненым в ходе боевых действий медикам

Сегодня медики наравне с военными и сотрудниками МЧС работают в зоне обстрелов и на освобожденных территориях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республики подняли вопрос выплат раненым в ходе боевых действий медикам. Его задала одна из сотрудниц Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на встрече коллектива больницы с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным.

Медработник спросила руководителя Республики, возможно ли предусмотреть систему подобных социальных выплат, так как медики наравне с военными и сотрудниками МЧС также работают в зоне обстрелов и на освобожденных территориях, однако положенные последним двум категориям компенсационные выплаты на случай ранения на них не распространяются.

По мнению Дениса Пушилина, рассмотреть этот вопрос было бы справедливо.

- Давайте подумаем над этим, справедливый вопрос, абсолютно справедлив. Особенно для тех, кто выезжает на освобожденные территории, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что медиков ДНР предупредили о необходимости быть готовыми к оказанию помощи жителям Артемовска. По словам властей Республики, город на подходе к освобождению.

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