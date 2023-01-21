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НовостиОбщество21 января 2023 17:01

В ДНР в текущем году увеличат финансирование станции скорой помощи до 3 миллиардов рублей

Экстренную службу также обеспечат необходимыми лекарствами
Ирина ДМИТРИЕВА
Республика также запросила у Минздрава России 50 новых машин скорой помощи

Республика также запросила у Минздрава России 50 новых машин скорой помощи

Фото: Олег УКЛАДОВ

На работу станции скорой медицинской помощи в Донецкой Народной Республике в текущем году направят до 3 миллиардов рублей бюджетного финансирования. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев в ходе рабочей встречи с представителями Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

- Для станции скорой помощи есть прирост в средствах. У нас в этом году 2,9 миллиарда будет доведено уже сейчас. Плюс будем дополнительно просить 98 миллионов рублей на лекарства для станции скорой помощи. Прирост - чуть более 1 миллиарда рублей, это полное обеспечение для станции скорой помощи, - заявил чиновник.

По словам главы ведомства, Республика также намерена попросить в 2023 году у Минздрава РФ 50 новых автомобилей скорой помощи для обновления парка. Заявка уже оформлена и направлена на рассмотрение.

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