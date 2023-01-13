Лебединая верность: В ЛНР рассказали о спасении грациозной птицы, примерзшей ко льду на реке Айдар

На помощь белоснежным красавцам пришли люди. Фото: МЧС ЛНР

В ЛНР спасатели пришли на помощь лебедю, который вмерз в лед на реке Айдар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Там уточнили, что 12 января на дежурную линию «101» поселка Новоайдар позвонили местные жители, сообщив, что на реке Айдар один из лебедей примерз к ледяной корке. В таком положении птица провела довольно продолжительное время. Все это время рядом с лебедем находилась его верная спутница.

- В таком положении он находится более суток, а рядом с ним самоотверженно плавает его пара, - рассказали очевидцы.

Другой лебедь не смог бросить свою вторую половинку. Фото: МЧС ЛНР

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили, что лебедь попал в ледяной капкан в районе моста, примерно в 15 метрах от берега. Старший пожарный-спасатель Николай Колинченко надел гидрокостюм и при помощи лестницы-палки, которую положил на лед, осторожно приблизился к птице, разбивая по пути лед. После этого он сумел освободить невольного «пленника».

- После освобождения лебедь со своей верной спутницей вместе продолжили путь по течению реки, - рассказали в ведомстве.

Напомним, это не первая история чудесного спасения лебедей, о которой рассказывала «КП». Так, к примеру, дончане спасали лебедей в 25-ти градусный мороз. Недолгие холода позапрошлой зимой заставили жителей изрядно поволноваться за судьбу белоснежных красавцев, когда неглубокая река Кальмиус замерзла. Тогда инициативная группа неравнодушных граждан забила тревогу, они вызвали работников МЧС, которые прорубили достаточно большую лунку, чтобы лебеди не стали легкой добычей собак. Также в их спасении участвовали сотрудники зоопарка «Придорожный». Так птицы были спасены и дождались весны.

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