Донбасс посетили сильные холода, они заканчиваются

Морозный ветер опасен для здоровья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холод и сильный ветер – такая погода не порадует никого.

- Хотя арктический фронт уходит, установившийся ветер с востока приносит холод, - рассказал «Комсомолке» биофизик, кандидат биологических наук Владимир Еремеев. – Это климатическая особенность.

По словам специалиста, людям преклонного возраста нужно быть крайне внимательными.

- Морозный воздух способен быстро «вытянуть тепло». На улице лучше не задерживаться, да и обстрелы ВСУ имеют место быть. Если есть необходимость выйти за продуктами, теплее одевайтесь. Совет банальный, но он может спасти вам жизнь, - рассказывает Владимир Еремеев.

Синоптики прогнозируют потепление в скором времени. Но еще как минимум сутки погода будет проблемной.

- Если в результате обстрела ВСУ у вас в доме выбиты окна, проем должен быть заделан. Если этого не сделать, есть очень большой риск заболеть, - советует Еремеев.

Он отмечает, что нужно создать теплую комнату – т.е. зону, где собраны обогреватели.

- Не нужно пытаться согреть всю квартиру, если проблема в разбитых окнах. Иначе можно вызвать пожар, да и просто остаться без света. Высокая нагрузка на электросеть, особенно если вы живете в старом доме советской конструкции, недопустима. Министерство угля и энергетики об этом регулярно напоминает, но бывают безответственные жильцы, - говорит специалист.

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