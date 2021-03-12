Выжили ли лебеди, которых дончане спасали в 25-ти градусный мороз?

Они выжили, благодаря неравнодушным дончанам. Фото: Евгении Ка

Март в Донецке еще мало напоминает весну, несмотря на солнечные дни, стоят морозы, а донбасские ветра придают им ощутимости. Несмотря на это, на Кальмиусе плавают лебеди.

В большинстве случаев, лебедь – птица перелетная, которая вынуждена улетать на зиму туда, где тепло. Видимо, наши атипично теплые зимы сделали возможной зимовку этих птиц в Донбассе. Такой оседлый образ жизни лебеди ведут, если им хватает пищи, и они чувствуют себя в безопасности.

Царственная грация Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Впрочем, наши недолгие 25-ти градусные морозы этой зимой заставили дончан поволноваться за судьбу белоснежных красавцев, когда неглубокая река замерзла. Тогда инициативная группа неравнодушных жителей забила тревогу, они вызвали работников МЧС, которые прорубили достаточно большую лунку, чтобы лебеди не стали легкой добычей собак. Также в спасении их участвовали сотрудники зоопарка "Придорожный". Так птицы были спасены и дождались весны.

- Примерно в середине этой теплой зимы на Кальмиусе неожиданно появилась первая пара не перелинявшего молодняка, что еще наполовину в землисто-коричневом «камуфляже», - рассказала дончанка Наталья Дадоенкова. - После морозов, в оттепель, к ним присоединилась вторая юная пара. А теперь и еще две взрослые белоснежные птицы. На днях видела клин лебедей над Кальмиусом. Восемь птиц красиво летели на север. Заснять не успела, но не это главное. В приметы не верю, но может эти белокрылые птицы принесут мир и счастье нашему краю?

Они неизменно привлекают внимание гуляющих на Набережной. Фото: Евгении Ка

Детвора с удовольствием кормит лебедей, а они, будто делают одолжение, ловят угощение и независимо скользят среди суетящихся уток. Воистину, царственная птица. А вот можно ли кормить птиц хлебом, этот вопрос мы адресовали биологу Ольге Дмитрук.

- Людям кажется, что этим они птицам делают добро. На самом деле хлеб для птиц — нездоровая пища, - пояснила Ольга Игоревна. – Их можно подкармливать сырыми или слегка отваренными нашинкованными овощами: капустой, морковью, картошкой, также подойдет перловая крупа, ячмень. Особенно полезными будут пророщенные зерна пшеницы.

Прислушаемся к советам специалистов, чтобы эти прекрасные птицы долго радовали нас своими удивительными грацией и красотой.

Читайте также

Всемирно известный ожоговый хирург Эмиль Фисталь: «Музыка лечит даже тяжелые заболевания»

Врач считает, что иногда мелодии меняют судьбу пациента (подробнее)