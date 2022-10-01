На полигонах ДНР началось обучение мобилизованных военнослужащих из России

Ведется огневая и тактическая подготовка солдат. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

В Донбассе приступили к подготовке мобилизованных военнослужащих из России. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что сейчас бойцов учат обращению с различными видами стрелкового оружия и навыкам метания гранат.

Ведется огневая и тактическая подготовка солдат. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

- Бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов, а также метания ручных гранат, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Ведется огневая и тактическая подготовка солдат. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Кроме того, ведется тактическая подготовка новобранцев. С ее ходом можно ознакомиться на видеозаписи, размещенной пресс-службой Народной милиции ДНР. На отснятых кадрах видно, как бойцы ведут огонь по мишеням, в том числе из укрытий.

Ведется огневая и тактическая подготовка солдат. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Ведется огневая и тактическая подготовка солдат. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Занятия военнослужащих проходят на военных полигонах Донецкой Народной Республики.

Ведется огневая и тактическая подготовка солдат. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Напомним, ранее в ДНР заявили, что отныне весь Русский мир встанет на защиту Донбасса. 30 сентября в судьбе Донбасса произошло глобальное историческое событие - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России. Вместе с ними этот сложный путь преодолели также жители Херсонской и Запорожской областей. Теперь эти территории стали субъектами РФ.

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