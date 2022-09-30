В ДНР заявили, что теперь весь Русский мир встанет на защиту Донбасса

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. Фото: аппарат омбудсмена ДНР

Сегодня в судьбе Донбасса произошло глобальное историческое событие - Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России. Вместе с ними этот сложный путь преодолели также жители Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Она отметила, что накануне, в ходе прошедшего референдума, жители ДНР практически единогласно высказались за воссоединение со своей большой Родиной. И их голос услышали.

Омбудсмен поблагодарила российские власти за поддержку такого решения, а также граждан, которые проголосовали. И отметила, что теперь на защиту Донбасса встанет весь Русский мир.

- Теперь весь Русский мир стоит единым фронтом, защищая самое ценное, что может быть дано человеку, - право на жизнь. Вместе мы обязательно победим, ведь отныне - мы дома. А свой дом мы умеем защищать, как никто другой, - подчеркнула она.

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