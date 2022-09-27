В ДНР завершилось голосование на референдуме: На избирательных участках идет подсчет голосов

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике завершилось голосование на референдуме о вступлении в состав России. Избирательные участки прекратили свою работу в 16:00, и участковые комиссии приступили к подсчету голосов жителей.

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на одном из участков, расположенном в Буденновском районе Донецка, - это участок имени Арсена Павлова.

Сразу после завершения голосования члены комиссии начали распаковку сейф пакетов, которые скопились за все дни референдума.

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Посчитать голоса на этом участке планируют за несколько часов.

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Участковые избиркомы приступили к подсчету голосов Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, сегодня в Донецкой Народной Республике состоялся пятый, заключительный, день референдума о присоединении к России. Голосование проходило на 450 подготовленных стационарных участках.

Ранее - с 23 по 26 сентября - голосование на референдуме в ДНР проводилось на придомовых территориях. По итогам четырех дней явка избирателей составила 86,89 процентов. На тот момент на территории Республики проголосовали более 1 миллиона 480 тысяч человек, на зарубежных участках - более 410 тысяч.

Как отметили присутствующие на референдуме в ДНР группы международных наблюдателей, они не выявили нарушений в ходе голосования. Тем временем Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что предварительные итоги референдума могут быть объявлены уже сегодня вечером.

- По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути, сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов, - сказал он.

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