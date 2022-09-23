Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

В освобожденных городах и районах активно голосуют на референдуме о присоединении к России. Жители рассказывают, что ждали этого момента долгих восемь лет.

- С 2014 года мы ждали этого момента. А если заглянуть еще глубже, то мы ждали этого больше 30 лет, ведь в 1991 году никто выходить из Союза не хотел, никто не голосовал за это. Сегодня мы возвращаемся в Россию, ведь Россия – наша Родина, - говорит мариупольчанин Сергей Черканов.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что сегодня - новый виток в истории города.

- Выездные комиссии работают в каждом районе, чтобы горожане могли комфортно проголосовать недалеко от дома. Сегодня, как и многие мариупольцы, я уже сказал свое «ДА» вхождению ДНР в состав РФ прямо во дворе своего дома. Сейчас мы определяем будущее, и только от нас зависит, каким будет наш общий новый Мариуполь. Не сомневаюсь, скоро мы гордо будем именовать себя россиянами, - отметил Константин Иващенко.

Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители активно голосовали и на одном из выездных участков в центре города, и в других районах. В глазах людей счастье и надежда, радость и предвкушение долгожданного возвращения домой.

Пришли отдать свой голос за лучшее будущее и мариупольские строители, которые восстанавливают родной город.

Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители Мариуполя голосуют на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

Пришли отдать свой голос за лучшее будущее и мариупольские строители, которые восстанавливают родной город. Фото: Телеграм / Мэр Мариуполя

Референдум в Мариуполе. Фото: Телеграм / Мэр Мариуполя

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак посетил Мариуполь в первый день референдума Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, в Донецкой Народной Республике проходит референдум о присоединении к России. С 23 по 26 сентября голосование идет на придомовых территориях. Выездные комиссии ездят по адресам, обходят квартиры, в частом секторе оповещают людей о своем прибытии через микрофоны и громкоговорители. 27 сентября проголосовать можно будет на избирательных участках.

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