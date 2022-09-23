В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сегодняшний день навсегда войдет в истории Донецкой Народной Республики. 23 сентября – первый день референдума о присоединении ДНР к России. До 26 числа люди будут голосовать на придомовых территориях, а 27 сентября – в последний день референдума – на избирательных участках.
Погода в Донецке дождливая, однако это никак не убавило количество желающих отдать свой голос. Там, куда приезжают выездные комиссии, собираются очереди.
- Наконец-то этот день настал, - говорит жительница столицы, еле сдерживая слезы. – Мы верили все восемь лет, что станем частью России. Теперь от этого нас отделает совсем немного.
В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Иван ЖИЛЯК
В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Иван ЖИЛЯК
Ночью под обстрелом украинских боевиков оказался Калининский район столицы. Люди говорят, что таким образом преступный киевский режим пытается запугать мирных жителей.
- Они (украинские боевики) хотят нас запугать, уничтожить. Но этого у них не получится. Россия – наша защита. Все восемь лет Россия нам помогала. Россия – наша Родина, в которую мы наконец-то возвращаемся – говорит житель Калининского района Сергей Ефимов.
В одном из домов из-за дождливой погоды голосование проходит прямо на лестничной клетке, люди, голосуя делятся радостными ощущениями: Еще немного и мы Россия! То, что в сердце, не передать! Наконец-то!
В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Иван ЖИЛЯК
В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сперва люди подходят к бланкам, ставят подпись, потом голосуют. Сотрудники комиссии говорят, что прежде всего – безопасность людей.
- У нашей группы на сегодня примерно 500 квартир, - говорит одна из сотрудниц.
С самого утра жители Республики созваниваются друг с другом, чтобы узнать, где можно проголосовать и когда именно приедет выездная комиссия. Сотрудники одной из них заверили, что возможность проголосовать будет у всех. 4 дня референдум будет проходить на придомовых территориях, а 27 сентября – отдать свой голос можно будет на избирательном участке.
В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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