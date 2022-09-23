В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодняшний день навсегда войдет в истории Донецкой Народной Республики. 23 сентября – первый день референдума о присоединении ДНР к России. До 26 числа люди будут голосовать на придомовых территориях, а 27 сентября – в последний день референдума – на избирательных участках.

Погода в Донецке дождливая, однако это никак не убавило количество желающих отдать свой голос. Там, куда приезжают выездные комиссии, собираются очереди.

- Наконец-то этот день настал, - говорит жительница столицы, еле сдерживая слезы. – Мы верили все восемь лет, что станем частью России. Теперь от этого нас отделает совсем немного.

В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Ночью под обстрелом украинских боевиков оказался Калининский район столицы. Люди говорят, что таким образом преступный киевский режим пытается запугать мирных жителей.

- Они (украинские боевики) хотят нас запугать, уничтожить. Но этого у них не получится. Россия – наша защита. Все восемь лет Россия нам помогала. Россия – наша Родина, в которую мы наконец-то возвращаемся – говорит житель Калининского района Сергей Ефимов.

В одном из домов из-за дождливой погоды голосование проходит прямо на лестничной клетке, люди, голосуя делятся радостными ощущениями: Еще немного и мы Россия! То, что в сердце, не передать! Наконец-то!

В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Иван ЖИЛЯК

Сперва люди подходят к бланкам, ставят подпись, потом голосуют. Сотрудники комиссии говорят, что прежде всего – безопасность людей.

- У нашей группы на сегодня примерно 500 квартир, - говорит одна из сотрудниц.

С самого утра жители Республики созваниваются друг с другом, чтобы узнать, где можно проголосовать и когда именно приедет выездная комиссия. Сотрудники одной из них заверили, что возможность проголосовать будет у всех. 4 дня референдум будет проходить на придомовых территориях, а 27 сентября – отдать свой голос можно будет на избирательном участке.

В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР проходит проходит референдум о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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