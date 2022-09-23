Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении Донбасса в состав России станет прорывным шагом в новую реальность

Глава Республики поблагодарил жителей Донбасса за мужество и веру в свою большую Родину. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Сегодня - первый день голосования на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. Его проведение станет кульминацией долгого и опасного пути, который пришлось пройти Донбассу от момента завоевания своей независимости до возвращения домой - в РФ. Об этом заявил в своем видеообращении Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что жители Республики ждали этого события больше восьми лет - во время тревожных ночей и напряженных будней, на передовой и в тылу. Ждали, как возвращения в семью после долгих лет разлуки.

- Проведение референдума - историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, затем добились признания Республики, и вот он, третий шаг - объединение с Россией. Мы возвращаемся домой, - подчеркнул он.

Денис Пушилин отметил, что референдум станет решающим, прорывным шагом в новую реальность в составе мощной и сильной духом страны - России. Он обратился к жителям Республики со словами признательности, поблагодарив за мужество и веру в свою большую Родину.

- Голос каждого из вас подтвердит истину: Донбасс - это Россия, - заявил Глава ДНР.

Жители Донбасса готовы сделать свой выбор Фото: Олег УКЛАДОВ

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