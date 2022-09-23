Жители ДНР активно голосуют на референдуме о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике проходит референдум о присоединении к России. С 23 по 26 сентября голосование идет на придомовых территориях. Выездные комиссии ездят по адресам, обходят квартиры, в частом секторе оповещают людей о своем прибытии через микрофоны и громкоговорители.

- Хочется поскорее проголосовать? Как это сделать? – с самого утра обрывают трубку друзья и знакомые.

- Придут на дом, не переживайте! Сказали, что возможность проголосовать будет у всех. А 27 числа можно будет проголосовать на избирательном участке, - отвечаю.

Жители ДНР активно голосуют на референдуме о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Другие звонят не с вопросом, а с радостной новостью:

- К нам уже приходили, и мы проголосовали! Радуемся всем подъездом, с самого утра ждали! – говорит товарищ из Пролетарского района.

Выездное голосование происходит во всех районах и городах. Люди уверены, что сегодня они – участники исторических событий, которые останутся в памяти на всю жизнь.

- У нас сегодня очень важное событие, которое мы ждали восемь лет. Мы надеемся, что теперь у нас будет мир, наш долгожданный мир. Мы будем с Россией вместе, мы вернемся домой! – говорит дончанка Людмила, только что отдавшая голос на референдуме.

- Наступил тот час, тот день, когда мы – дончане – идем на референдум, с чистой душой. Наши сердца и души переполняет радость. Мы будем в России навсегда! - уверен дончанин Виктор Михалев.

Жители ДНР активно голосуют на референдуме о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жители ДНР активно голосуют на референдуме о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Я думала, как пойти с больной спиной, переживала! Очень рады, что наконец-то этот день настал. Мы голосовали в 2014 году, восемь лет никуда не уезжали, под обстрелами. Я с больной спиной не могу обувь купить, везде обстрелы, пойдешь на рынок – обстрел, пойдешь в магазин – обстрел. Как это страшно, уже нервы не выдерживают. Надежда на будущее большая, что все изменится. Это ощущение с февраля, а сейчас наверняка. Мы очень долго ждали этого. Я сама рождена в России и я очень довольна, что мы идем Домой, - говорит жительница Киевского района Валентина Викторовна.

- Все восемь лет ждала этого дня. Каждый день обстрелы. Надеемся, что вхождение в состав России поможет это закончить, - говорит пенсионерка Майя Григорьевна.

- Для меня лично и для всего Донбасса без исключения это событие является историческим, исключительно важным, можно сказать жизненно важным. Даже накануне референдума в центре Донецка произошла трагедия, отнявшая жизни мирных людей. Так не должно происходить! Эти зверства должны быть прекращены! Люди Донбасса будут встречать вхождение в состав большой Родины со слезами радости на глазах, и будут уверены в справедливости и наказуемости виновных! - считает заместитель руководителя «Волонтеров Победы» в Республике Анастасия Литвинова.

Жители ДНР активно голосуют на референдуме о присоединении к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Главная мечта народа Донбасса сбывается! Наши жители не просто свидетели исторических событий, они творят историю, становясь ее частью. Перед нами открываются перспективы новой жизни, наполненной творчеством, наукой, спортом и, самое главное, миром! - говорит представитель Народного фронта в Донецкой Народной Республике Владимир Тараненко.

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