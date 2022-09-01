Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко примерил на себя профессию учителя. Фото: ТГ/Хоценко

Сегодня, 1 сентября, председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко провел для школьников города Снежное первый урок «Моя история». Об этом премьер-министр сообщил в своем телеграм-канале.

- Благодаря 1 сентября примерил на себя профессию учителя. Провел для школьников города Снежное первый урок «Моя история». Такой урок сегодня прошел во всех школах России. Рассказал ребятам о самых значимых событиях в истории, начиная с момента крещения Руси, - сообщил Хоценко.

Он отметил, что с особым интересом школьники слушали и задавали вопросы о периоде Великой Отечественной войны. Важно, чтобы каждый ребенок Донецкой Народной Республики знал историю подвига героев, освободивших в 1945 году мир от фашизма.

- В этом году учебный процесс мы запустили в 594 школах ДНР. Где-то очно, а где-то - в целях безопасности детей, дистанционно. Благодаря поддержке регионов России была проделана огромная работа в части восстановления, ремонта, оснащения компьютерными классами и обеспечения учебниками всех имеющихся на территории Республики школ. Работу эту будем продолжать, - подчеркнул председатель Правительства ДНР.

С особым интересом школьники слушали и задавали вопросы о периоде Великой Отечественной войны. Фото: ТГ/Хоценко

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня поздравил школьников с Днем знаний.

- Не таким, как сегодня в Республике, должен быть праздник Первого сентября. Но безопасность наших детей дороже всего. Все у них будет: торжественные линейки, первый звонок, но не в этот раз. Уверен, наши умные и взрослые не по годам дети поймут это решение, - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что главное – сегодня в Республике начинают новый учебный год. Там, где безопаснее, ребята в школы пошли. Но во многих городах, близких к линии фронта, дети пока будут учиться в дистанционном формате.

- Дорогие ребята, родители, учителя! Поздравляю вас с Днем знаний. Желаю терпения, упорства, неутомимого стремления к познанию нового. Уверен, вместе мы справимся с любыми испытаниями, - пожелал Глава ДНР.

Он уверен, что недалек тот час, когда все ученики Республики обязательно сядут за парты отремонтированных школ, будут пользоваться замечательными новыми учебниками, учиться по российским стандартам и будут ценить эту возможность как никто другой.

Накануне, в среду, Глава ДНР утвердил порядок назначения и осуществления единовременной выплаты на детей возрастом от 6 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях Республики.

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