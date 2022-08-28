Донецкий школьник несколько лет работал санитаром, чтобы стать хирургом

Эмиль Фисталь со своим учеником Данилом Меркуловым (справа налево) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Оказывается, медиками становятся по-разному. Не только после окончания учебного заведения. Необычную историю становления врача я узнал от директора Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ), профессора, Героя труда Эмиля Фисталя. Эмиль Яковлевич рассказал, что 20 лет назад к нему отец привел своего сына-школьника. 14-летнего подростка звали Данил. Он мечтал стать врачом, но боялся не справиться.

Эмиль Фисталь разрешил Данилу приходить в Ожоговый центр, которым тогда руководил, на каникулах. Так, будучи школьником, подросток стал работать санитаром, как волонтер.

В ОЖОГОВОМ РАБОТАТЬ ТЯЖЕЛО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

- Мне всегда нравилась хирургия, - вспоминает в интервью «Комсомольской правде» Данил Сергеевич. – И я решил прийти в самое, что называется, страшное отделение проверить себя: смогу ли оперировать или в обморок упаду? Я понимал, что если справлюсь в Ожоговом центре, то смогу работать, где угодно.

- Почему выбрали именно Ожоговый центр?

Психотерапевт ИНВХ Галина Фирсова обучает техникам, как справиться с болью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Раньше я жил недалеко от Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ОЦКБ). Да и общался с ребятами, выпускниками школы, которые после окончания медучилища работали в клинике ИНВХ. Все они рассказывали, что здесь лояльно относятся к молодым сотрудникам; ко всем, кто хочет чему-то научиться. Поэтому решил именно здесь попробовать свои силы.

- Когда появилось само желание стать врачом?

- С детства хорошо рисую. Творчество – это мое. А в школе любимым предметом была биология. Как-то родители у меня спросили: «Даня, зачем тебе заниматься биологией ради биологии - может, лучше в медицину?»

Помню, еще мама, зная мою тягу к рисованию, предложила попробовать себя именно в пластической хирургии. Кстати, на тот момент, в 2002 году, в Украине была образована первая кафедра пластической хирургии. Ее открыли на базе Ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии. И сейчас кафедра пластической хирургии, бессменным руководителем которой является Эмиль Яковлевич Фисталь, - единственная в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

ПАПА – МЕХАНИК, МАМА – УЧИТЕЛЬНИЦА

- Данил Сергеевич, а кто ваши родители?

- Родители не имеют отношения к медицине. Отец Сергей Владимирович - металлург, наладчик пищевого оборудования, механик. Мама Нина Ивановна - преподаватель в общеобразовательной школе города Донецка № 83. Сейчас учит черчению, а раньше преподавала валеологию и основы безопасности жизнедеятельности.

- Долго работали волонтером?

- Я работал в перевязочной санитаром, пока после курсов в Юном медике не поступил в Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького. Потом работал медбратом в клинике ИНВХ имени Гусака. Ночами были дежурства, а днем ходил на занятия. А уже после окончания университета проходил интернатуру здесь же в Ожоговом центре, где и остался. В 2017 году, когда в ИНВХ открылось отделение пластической хирургии и трансплантации клеток, меня назначили работать заведующим этим отделением.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ УВЕЛИЧАТ ЗА СЧЕТ ОЖОГОВЫХ КОЕК

- Какие операции сейчас выполняют в отделении?

- В связи с большим потоком раненых в нашем отделении занимаемся не только реконструкцией поврежденных частей тела, но и лечим пострадавших с любыми ранами, в том числе минно-взрывными, осколочными.

Несмотря на большой поток раненых, к каждому пострадавшему применяют индивидуальный подход Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Уникальные?

- Ликвидируем последствия военных травм, в частности. К примеру, восстанавливаем оторванные осколками носы. Операцию проводим сразу же после получения травмы. Полноценно функционирующий нос восстанавливаем за счет трансплантации реберного хряща буквально за месяц. Этой методике я обучился в Анкаре (Турция) у автора методики профессора Таштана.

Там же освоил новую методику трансплантации волос, которую мы и раньше выполняли в Донецке. Пересаживаем волосы на рубцовую ткань с помощью современных технологий. На участки головы, на которых волосы после ожогов не растут, можно пересадить волосяные луковицы, которые будут расти.

Эмиль Фисталь сообщил «КП», что в отделении пластической хирургии и трансплантации клеток пока всего шесть коек. С переходом на российские стандарты оказания медицинской помощи уникальное отделение ИНВХ будет расширено. Сейчас в оказании помощи раненым на высоком уровне выходят из ситуации во многом за счет гуманитарной помощи из Российской Федерации.

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