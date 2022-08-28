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Общество28 августа 2022 18:45

Донецкий школьник несколько лет работал санитаром, чтобы стать хирургом

Сегодня Данил Меркулов оперирует раненых по уникальным методикам
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Эмиль Фисталь со своим учеником Данилом Меркуловым (справа налево)

Эмиль Фисталь со своим учеником Данилом Меркуловым (справа налево)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Оказывается, медиками становятся по-разному. Не только после окончания учебного заведения. Необычную историю становления врача я узнал от директора Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ), профессора, Героя труда Эмиля Фисталя. Эмиль Яковлевич рассказал, что 20 лет назад к нему отец привел своего сына-школьника. 14-летнего подростка звали Данил. Он мечтал стать врачом, но боялся не справиться.

Эмиль Фисталь разрешил Данилу приходить в Ожоговый центр, которым тогда руководил, на каникулах. Так, будучи школьником, подросток стал работать санитаром, как волонтер.

В ОЖОГОВОМ РАБОТАТЬ ТЯЖЕЛО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

- Мне всегда нравилась хирургия, - вспоминает в интервью «Комсомольской правде» Данил Сергеевич. – И я решил прийти в самое, что называется, страшное отделение проверить себя: смогу ли оперировать или в обморок упаду? Я понимал, что если справлюсь в Ожоговом центре, то смогу работать, где угодно.

- Почему выбрали именно Ожоговый центр?

Психотерапевт ИНВХ Галина Фирсова обучает техникам, как справиться с болью

Психотерапевт ИНВХ Галина Фирсова обучает техникам, как справиться с болью

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Раньше я жил недалеко от Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ОЦКБ). Да и общался с ребятами, выпускниками школы, которые после окончания медучилища работали в клинике ИНВХ. Все они рассказывали, что здесь лояльно относятся к молодым сотрудникам; ко всем, кто хочет чему-то научиться. Поэтому решил именно здесь попробовать свои силы.

- Когда появилось само желание стать врачом?

- С детства хорошо рисую. Творчество – это мое. А в школе любимым предметом была биология. Как-то родители у меня спросили: «Даня, зачем тебе заниматься биологией ради биологии - может, лучше в медицину?»

Помню, еще мама, зная мою тягу к рисованию, предложила попробовать себя именно в пластической хирургии. Кстати, на тот момент, в 2002 году, в Украине была образована первая кафедра пластической хирургии. Ее открыли на базе Ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии. И сейчас кафедра пластической хирургии, бессменным руководителем которой является Эмиль Яковлевич Фисталь, - единственная в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

ПАПА – МЕХАНИК, МАМА – УЧИТЕЛЬНИЦА

- Данил Сергеевич, а кто ваши родители?

- Родители не имеют отношения к медицине. Отец Сергей Владимирович - металлург, наладчик пищевого оборудования, механик. Мама Нина Ивановна - преподаватель в общеобразовательной школе города Донецка № 83. Сейчас учит черчению, а раньше преподавала валеологию и основы безопасности жизнедеятельности.

- Долго работали волонтером?

- Я работал в перевязочной санитаром, пока после курсов в Юном медике не поступил в Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького. Потом работал медбратом в клинике ИНВХ имени Гусака. Ночами были дежурства, а днем ходил на занятия. А уже после окончания университета проходил интернатуру здесь же в Ожоговом центре, где и остался. В 2017 году, когда в ИНВХ открылось отделение пластической хирургии и трансплантации клеток, меня назначили работать заведующим этим отделением.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ УВЕЛИЧАТ ЗА СЧЕТ ОЖОГОВЫХ КОЕК

- Какие операции сейчас выполняют в отделении?

- В связи с большим потоком раненых в нашем отделении занимаемся не только реконструкцией поврежденных частей тела, но и лечим пострадавших с любыми ранами, в том числе минно-взрывными, осколочными.

Несмотря на большой поток раненых, к каждому пострадавшему применяют индивидуальный подход

Несмотря на большой поток раненых, к каждому пострадавшему применяют индивидуальный подход

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Уникальные?

- Ликвидируем последствия военных травм, в частности. К примеру, восстанавливаем оторванные осколками носы. Операцию проводим сразу же после получения травмы. Полноценно функционирующий нос восстанавливаем за счет трансплантации реберного хряща буквально за месяц. Этой методике я обучился в Анкаре (Турция) у автора методики профессора Таштана.

Там же освоил новую методику трансплантации волос, которую мы и раньше выполняли в Донецке. Пересаживаем волосы на рубцовую ткань с помощью современных технологий. На участки головы, на которых волосы после ожогов не растут, можно пересадить волосяные луковицы, которые будут расти.

Эмиль Фисталь сообщил «КП», что в отделении пластической хирургии и трансплантации клеток пока всего шесть коек. С переходом на российские стандарты оказания медицинской помощи уникальное отделение ИНВХ будет расширено. Сейчас в оказании помощи раненым на высоком уровне выходят из ситуации во многом за счет гуманитарной помощи из Российской Федерации.

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