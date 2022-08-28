Донецкие врачи с коллегами из Краснодара пишут учебник о лечении ран

Эмиль Яковлевич Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ранее в свет вышло учебно-методическое пособие для врачей «Современные аспекты оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций». Его Эмиль Фисталь также подготовил вместе с краснодарскими коллегами.

- У нас есть новые наработки в лечении раненых с использованием метода вакуумной терапии. Мы его стали использовать и для очищения ран. В лечении боевой травмы вак-терапию успешно комбинируем с лечением ультразвуком, - рассказал «КП» директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ), профессор Эмиль Фисталь.

ИНВХ еще с довоенного времени сотрудничает с коллегами из Московского НИИ им. Вишневского, института скорой помощи имени Джанелидзе (в котором сейчас работает его ученик – доктор медицинских наук Виталий Солошенко), НИИ - Краевая клиническая больница №1 имени С.В. Очаповского. Донецкий ожоговый центр уже тогда был всемирно известным. Ученики Эмиля Яковлевича работают и в Ожоговом центре Краснодара.

Подготовить современный учебник о лечении ран разного происхождения предложили врачи Краснодарского ожогового центра Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского. Специалисты из ИНВХ взялись подготовить главу о лечении боевой травмы.

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