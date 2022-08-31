В ДНР разъяснили порядок выплаты в 10 000 рублей на школьников

Указ Главы ДНР вступает в силу с сегодняшнего дня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ № 489, в котором утвержден порядок назначения и выплаты единовременной выплаты на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Соответствующий указ о «школьных» выплатах опубликован на сайте Главы Донецкой Народной Республики.

— Документы на выплаты, перечень которых приводится в приложении к указу, необходимо подать по месту учебы ребенка с 1 до 15 сентября, в исключительных случаях, названных выше, — до 1 декабря. Средства можно получить в отделениях Центробанка или «Почты Донбасса», — сказано в документе.

Выплаты будут производиться в три этапа: до 15 сентября, до 1 октября, до 15 декабря.

Указом также обозначены условия для получения выплаты. Среди них — достижение ребенком шестилетнего возраста не позднее 1 сентября; выход ребенка в школу не позднее 15 сентября — если срок нарушен из-за болезни или оздоровления в России, выплату можно получить до 1 декабря этого года. Выплаты не положены детям, находящимся на полном гособеспечении.

Порядок назначения и осуществления выплат предусматривает финансирование расходов на них из республиканского бюджета.

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