Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина
Сегодня, 24 августа, в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся ТЦ «Галактика» на Широком, что в Кировском районе города. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
- Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра, - говорится в сообщении штаба.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Огнем охвачена вся торговая площадь.
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Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
По сообщению МЧС ДНР, на текущий момент пожаром в ТЦ «Галактика» охвачены все торговые площади.
Сегодня в 10:00 на линию «101» поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ «Галактика» на улице Шутова в Донецке.
К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.
- От МЧС ДНР привлечено: 20 отделений на пожарных автоцистернах, 2 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях. Также к месту дополнительно направлено: автомобиль воздушно-пенного тушения, пожарная насосная станция, рукавный автомобиль, - сообщило спасательное ведомство.
Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
Сегодня с самого утра под обстрелами ВСУ и прифронтовая Горловка. Там известно об одном погибшем и одном раненом мирных жителях.
Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. По данным СЦКК, в результате пять мирных жителей в Донецке и Горловке погибли, еще четырнадцать из столицы Республики – ранены. Повреждено двадцать пять домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.
Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.
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