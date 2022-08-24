Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Сегодня, 24 августа, в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся ТЦ «Галактика» на Широком, что в Кировском районе города. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

- Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра, - говорится в сообщении штаба.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Огнем охвачена вся торговая площадь.

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Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

По сообщению МЧС ДНР, на текущий момент пожаром в ТЦ «Галактика» охвачены все торговые площади.

Сегодня в 10:00 на линию «101» поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ «Галактика» на улице Шутова в Донецке.

К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.

- От МЧС ДНР привлечено: 20 отделений на пожарных автоцистернах, 2 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях. Также к месту дополнительно направлено: автомобиль воздушно-пенного тушения, пожарная насосная станция, рукавный автомобиль, - сообщило спасательное ведомство.

Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

Сегодня с самого утра под обстрелами ВСУ и прифронтовая Горловка. Там известно об одном погибшем и одном раненом мирных жителях.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. По данным СЦКК, в результате пять мирных жителей в Донецке и Горловке погибли, еще четырнадцать из столицы Республики – ранены. Повреждено двадцать пять домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Пожар в «Галактике». Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.

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