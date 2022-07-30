В ДНР ввели налоговые каникулы для предпринимателей

В Республике решили поддержать малый бизнес, работу которого значительно осложнила военная ситуация. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике для субъектов малого предпринимательства ввели налоговые каникулы. Их действие продлится до конца текущего года. Соответствующее постановление №169 принял Государственный комитет обороны страны. Документ уже опубликован на официальном сайте главы государства.

Он определяет льготы для разных категорий получателей. Так, для субъектов хозяйствования - плательщиков упрощенного налога первой группы определена ставка упрощенного налога в размере 0 процентов/0,00 рублей. Кроме того, установлена фиксированная нулевая ставка платы за патент для субъектов хозяйствования - плательщиков патентной системы налогообложения.

Льготы распространяются на суммы денежных обязательств, которые подлежат начислению (уплате) в период с июля по декабрь текущего года. Плательщиками упрощенного налога первой группы считаются субъекты хозяйствования, численность работников которых насчитывает не более 10 человек, и годовой объем валового дохода которых составляет не выше 3 миллионов рублей.

Кроме того, закон предусматривает патентную систему налогообложения, доступную для предпринимателей, чей годовой объем дохода не превышает 1 миллиона рублей.

Сообщается, что решение было принято для оказания поддержки малому бизнесу на период ведения активных боевых действий и проведения мобилизационной кампании в стране.

Налоговую нагрузку на предпринимателей временно снизили Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР решили снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, работу которого значительно осложнила военная ситуация - постоянные обстрелы и нехватка рабочих рук вследствие мобилизации. Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей сочли сейчас важнее сохранения объема поступлений в бюджет.

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