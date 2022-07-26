В ДНР рассказали о мерах поддержки бизнеса в условиях войны

Малый бизнес в Республике переживает непростой период Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР решили снизить налоговую нагрузку на бизнес. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Республики Денис Пушилин. Он прокомментировал недавнее постановление Государственного комитета обороны, которым была приостановлена норма об установлении минимальной суммы арендной платы.

- Теперь она может быть снижена по договоренности между субъектами хозяйствования. Мы пошли на снижение поступлений в бюджет, потому что сейчас намного важнее такая поддержка со стороны государства, - отметил Глава ДНР.

Денис Пушилин также рассказал, что работу предпринимателей в Республике значительно осложнила военная ситуация - постоянные обстрелы и нехватка рабочих рук вследствие мобилизации. Однако они продолжают трудиться для людей. В связи с этим бизнес-омбудсмен ДНР Ярослав Бережко предложил властям снизить финансовую нагрузку на две категории лиц - освободить плательщиков патента от его уплаты, а физлиц-предпринимателей I группы – от уплаты упрощенного налога. А их насчитывается около 36 тысяч человек.

- Государственный комитет обороны обсудил этот вопрос и поддержит данную инициативу, - сказал Денис Пушилин.

Денис Пушилин поддержал инициативу бизнес-омбудсмена по снижению финансовой нагрузки на две категории предпринимателей. Фото: сайт Главы ДНР

Напомним, ранее сообщалось, что Чувашия поможет запустить два завода в ДНР. Помимо локализации электротехнического производства, есть также вполне конкретные планы по организации в Республике производства окон и дверей - чтобы оперативней восстанавливать жилые дома и промышленные предприятия.

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