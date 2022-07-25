«Дефицита вакансий нет»: глава Мариуполя рассказал о трудоустройстве горожан

В Мариуполе появляются не только строительные вакансии, но их пока большинство. На фото — строительство нового жилкомплекса в Мариуполе. Фото: t.me/dnronline

В Мариуполе порядка 6,5 тысяч горожан задействованы на работах временного характера. Еще 433 человека трудоустроены на постоянные места, и дефицита вакансий нет. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко в своем телеграм-канале.

— С каждым днем в Мариуполь возвращается все больше горожан. Люди увидели, что город стремительно восстанавливается и в нём налаживается жизнь. В день службы занятости принимают порядка 100 безработных. Сейчас на временных работах занято 6,5 тысяч мариупольцев, 433 человека трудоустроены на постоянные места. В базе 285 вакансий, — сообщил мэр города, — Я с уверенностью могу сказать, что сейчас любой специалист может найти работу. В Мариуполе дефицита вакансий нет, нужно только желание.

Он подчеркнул, что большинство вакансий касаются строительной сферы, но появляются места и в социальной. Городу нужны работники культуры, образования, здравоохранения и сферы обслуживания.

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