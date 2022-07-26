Чувашия поможет запустить два завода и наладить производство окон и дверей в ДНР

В Донецке прошла рабочая встреча глав двух республик. Фото: пресс-служба Главы ДНР
Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел в Донецке рабочую встречу с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.
Там уточнили, что Денис Пушилин поблагодарил дружественный российский регион за поддержку и помощь в запуске и восстановлении ряда предприятий.
- Знаю, что Вы вовлечены в процесс работы предприятий - Донецкого электротехнического завода, Торезского электротехнического завода. Благодарю Вас за деловой подход, с которым Вы взялись за работу. Для нас это важно, - сказал он в ходе встречи.
В свою очередь, Глава Чувашии отметил, что регион начал помогать ДНР еще в 2014 году, принимая у себя детей. В нынешнем году чувашский народ решил помочь в восстановлении Республики.
- И здесь мы пошли по принципу того, чтобы не просто поставлять продукцию, а чтобы эти компетенции реализовывать у вас на месте, - отметил Олег Николаев.
Он рассказал, что все готово для того, чтобы в кратчайшие сроки запустить в ДНР два завода, где будут изготавливать современные модульные подстанции. А это более ста новых рабочих мест.
Помимо локализации электротехнического производства, есть также вполне конкретные планы по организации в Республике производства окон и дверей - чтобы оперативней восстанавливать жилые дома и промышленные предприятия.
- Именно окна и двери на сегодняшний день, на наш взгляд, являются очень востребованной составляющей для восстановления жилого фонда, промышленных предприятий, - сказал Глава Чувашии.
Оконная продукция очень востребована при восстановлении жилья. Фото: пресс-служба Главы ДНР
Денис Пушилин согласился, что установление экономических связей и локализация производства позволят восстановить страну намного быстрее. И отметил, что жители Донбасса нацелены трудиться.
- Будем работать, будем развиваться и будем строить дальше нашу Большую Россию, - подчеркнул он.
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