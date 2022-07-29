Вода в Донецке, Ясиноватой и Макеевке появится уже в ближайшее время

Срок восстановления водоснабжения согласно графику подачи питьевой воды займет от двух дней. Фото: Минстрой ДНР
Энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, нарушенное обстрелом ВСУ, было восстановлено. Подача воды на Донецк, Ясиноватую и Макеевку должна вскоре возобновиться. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса».
Там пояснили, что сегодня в 8:00 энергетики «РЭК» приступили к ликвидации аварии на линии электропередачи 110 кВ «Чайкино-Ясиноватая» в городе Макеевка.
- Проведены работы по монтажу провода воздушной линии. На данный момент электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции восстановлено, - заявили на предприятии.
Сейчас специалисты занимаются пуско-наладочными работами на станции и обещают восстановить подачу воды в ближайшие дни.
- После окончания работ и при условии стабильной подачи электроэнергии на станцию, срок восстановления водоснабжения согласно графику подачи питьевой воды городов Донецк, Ясиноватая и Червоногвардейского района Макеевки займет от двух дней, - уточнили в ГУП ДНР «Вода Донбасса».
Напомним, 27 июля в результате обстрела со стороны украинских боевиков была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подачу воды в Донецк, Макеевку и Ясиноватую приостановили.
Жители нескольких городов ДНР остались без воды из-за украинских обстрелов
Фото: Светлана Макеева
Вчера энергетики попытались устранить неисправность на ЛЭП, однако из-за начавшегося обстрела были вынуждены покинуть место проведения ремонтных работ.
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