Вода в Донецке, Ясиноватой и Макеевке появится уже в ближайшее время

Срок восстановления водоснабжения согласно графику подачи питьевой воды займет от двух дней. Фото: Минстрой ДНР

Энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, нарушенное обстрелом ВСУ, было восстановлено. Подача воды на Донецк, Ясиноватую и Макеевку должна вскоре возобновиться. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса».

Там пояснили, что сегодня в 8:00 энергетики «РЭК» приступили к ликвидации аварии на линии электропередачи 110 кВ «Чайкино-Ясиноватая» в городе Макеевка.

- Проведены работы по монтажу провода воздушной линии. На данный момент электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции восстановлено, - заявили на предприятии.

Сейчас специалисты занимаются пуско-наладочными работами на станции и обещают восстановить подачу воды в ближайшие дни.

- После окончания работ и при условии стабильной подачи электроэнергии на станцию, срок восстановления водоснабжения согласно графику подачи питьевой воды городов Донецк, Ясиноватая и Червоногвардейского района Макеевки займет от двух дней, - уточнили в ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Напомним, 27 июля в результате обстрела со стороны украинских боевиков была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подачу воды в Донецк, Макеевку и Ясиноватую приостановили.

Жители нескольких городов ДНР остались без воды из-за украинских обстрелов Фото: Светлана Макеева

Вчера энергетики попытались устранить неисправность на ЛЭП, однако из-за начавшегося обстрела были вынуждены покинуть место проведения ремонтных работ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Волновахе восстанавливают водопроводную насосную станцию

Сооружение обеспечивает водоснабжение всей Волновахи и села Ближнего (подробнее)