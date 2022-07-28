В Волновахе восстанавливают водопроводную насосную станцию. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты водоснабжающего предприятия приступили к ремонтно-восстановительным работам на водопроводной насосной станции Волновахи. Об этом сообщили на предприятии «Вода Донбасса».

- Водопроводная насосная станция «ВНС-1» Волновахи пострадала в феврале этого года из-за обстрелов ВФУ. Сегодня специалисты филиала «Волновахское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» приступили к работам по замене плит перекрытия на резервуарах чистой воды. Для проведения работ МЧС ДНР был предоставлен автокран. В работах принимают участие порядка 12 человек. В дальнейшем предстоят работы по ремонту самих резервуаров, а также камеры переключения. Учитывая специфику этого вида работ, планируем привлекать подрядные организации, - рассказали на предприятии.

Отметим, что эта водопроводная насосная станция обслуживает всех абонентов города Волноваха и села Ближнее.

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