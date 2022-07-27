В Донецк, Макеевку и Ясиноватую приостановили подачу воды из-за обстрела фильтровальной станции

Украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны украинских боевиков обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды в Донецк, Макеевку и Ясиноватую приостановлена. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Ремонтные работы на станции начнутся после окончания обстрелов, — подчеркнул мэр столицы Донецкой Народной Республики.

Тем временем вооруженные формирования Украины обстреливают жилые кварталы Республики. Под огнем находятся Киевский район столицы ДНР и поселок Александровка. В результате украинской агрессии в поселке зафиксировано попадание снаряда по адресу: улица Школьная, 19. Горит жилой дом, а пожарные не могут прибыть на место пожара из-за непрекращающихся обстрелов.

Напомним, что ранее из-за обстрелов ВФУ была повреждена кровля школы-интерната №17 в Кировском районе Донецка. Были повреждены перекрытия хозяйственного блока, прачечная, мастерские, оконные блоки и внутреннее оборудование.

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