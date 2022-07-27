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Политика27 июля 2022 17:10

В Донецк, Макеевку и Ясиноватую приостановили подачу воды из-за обстрела фильтровальной станции

Украинские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по ДНР (архивное фото)

Украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны украинских боевиков обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды в Донецк, Макеевку и Ясиноватую приостановлена. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Ремонтные работы на станции начнутся после окончания обстрелов, — подчеркнул мэр столицы Донецкой Народной Республики.

Тем временем вооруженные формирования Украины обстреливают жилые кварталы Республики. Под огнем находятся Киевский район столицы ДНР и поселок Александровка. В результате украинской агрессии в поселке зафиксировано попадание снаряда по адресу: улица Школьная, 19. Горит жилой дом, а пожарные не могут прибыть на место пожара из-за непрекращающихся обстрелов.

Напомним, что ранее из-за обстрелов ВФУ была повреждена кровля школы-интерната №17 в Кировском районе Донецка. Были повреждены перекрытия хозяйственного блока, прачечная, мастерские, оконные блоки и внутреннее оборудование.

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