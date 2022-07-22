В освобожденных населенных пунктах ДНР созданы 17 нотариальных округов

Нотариальные округа устанавливаются в соответствии с административно-территориальным делением Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике будут образованы новые нотариальные округа. Соответствующий указ № 394, внесший изменения в принятый ранее документ № 272 «Об образовании нотариальных округов» подписал сегодня Глава ДНР Денис Пушилин. Он уже опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Согласно указу, на территории освобожденных населенных пунктов Республики дополнительно создадут еще 17 нотариальных округов - городские нотариальные округи в Авдеевке, Артемовске, Угледаре, Дзержинске, Димитрове, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Красноармейске, Красном Лимане, Новогродовке, Селидово и Славянске, а также Великоновоселковский, Марьинский и Александровский районные нотариальные округа.

Отметим, ранее в ДНР уже были созданы Волновахский, Володарский, Мариупольский и Першотравневый нотариальные округа.

Напомним также, что в зону влияния ДНР включены еще несколько освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины. Если точнее - шесть. Об этом говорится в указе № 393, подписанным 22 июля Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В зону влияния ДНР были включены еще несколько освобожденных населенных пунктов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Уточняется, что администрации Ясиноватой теперь будет подчинен поселок городского типа Верхнеторецкое. Город Красный Лиман выходит из временного подчинения Енакиево, с этого дня им будет руководить местная мэрия.

Также говорится о том, что в зону влияния и ответственности столицы ДНР - Донецка - временно включено село Старомайорское. Администрации Шахтерска также временно будут подчинены села Новая Каменка и Берестовое, а также поселок Стряповка.

Оба указа уже вступили в законную силу.

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