Шаг к воссоединению: Власти ДНР и Харьковской области подписали в Донецке совместное коммюнике

Документ скрепили подписями
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сегодня в Донецке был подписан важный исторический документ - совместное коммюнике (заявление, - ред.) глав ДНР Дениса Пушилина и военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
Уточняется, что по словам Дениса Пушилина, наступило время восстановления исторической справедливости - идет воссоединение русского народа. Именно так он оценивает происходящий процесс.
- Сегодня мы заключаем первое соглашение. Уверен, что в скором времени Харьков будет освобожден. Мы, со своей стороны, готовы поддерживать. Нам предстоит еще много трудиться, нужно работать, благодаря совместным усилиям у нас все получится, - заявил он.
В свою очередь, руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев поблагодарил дончан за поддержку и подчеркнул, что у жителей восточных регионов общая история со всем Русским миром. Подписание общего документа он также расценивает как важный исторический шаг.
- Пришло время возвращаться домой, наши земли - единое целое, тот народ, который восстал против киевской хунты в 2014 году, сейчас уже назад не свернет. У нас одна дорога - только к победе и благополучию, - сказал Ганчев, отметив, что рассчитывает на долгое и плодотворное сотрудничество с ДНР.
Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество
Фото: Иван ЖИЛЯК
Напомним, ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве с Харьковской областью заключила также ЛНР. Республика уже сейчас оказывает помощь освобожденным от ВСУ территориям соседнего края - в виде поставок электроэнергии и товаров народного потребления.
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