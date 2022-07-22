В ДНР подчинили местным администрациям еще 6 освобожденных населенных пунктов

Решение принято и уже вступило в законную силу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В зону влияния ДНР включены еще несколько населенных пунктов, освобожденных от украинских силовиков. Если сказать точнее, их шесть. Об этом говорится в указе № 393, подписанным сегодня Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Уточняется, что администрации города Ясиноватая теперь будет подчинен поселок городского типа Верхнеторецкое. Город Красный Лиман выходит из временного подчинения Енакиево, с этого дня им будет руководить собственная мэрия.

Также говорится о том, что в зону влияния и ответственности столицы ДНР - города Донецка - временно включат село Старомайорское. Администрации Шахтерска также на временной основе будут подчинены села Новая Каменка и Берестовое, а также поселок Стряповка.

Указ уже опубликован на официальном сайте Главы ДНР и вступил в законную силу.

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