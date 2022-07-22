На территории ДНР заблокировали поисковую систему Google

Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поисковая система Google будет заблокирована на территории всей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что власти приняли такое решение по подобию того, как в любом нормальном обществе реагируют на преступников, изолируя их от других людей.

А преступные действия поисковика напрямую связаны с пропагандой бесчеловечных идей Украины и Запада, которая уже давно перешла границы.

- Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи - поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса, - отметил Денис Пушилин.

Информационные «прилеты» Республике тоже не нужны. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава ДНР подчеркнул, что если Google прекратит вести свою преступную политику и вернется к соблюдению закона, морали и здравого смысла, то его работе не будут препятствовать.

Отметим, ранее о блокировке Google сообщили в Луганской Народной Республике. По словам Главы ЛНР Леонида Пасечника, данная компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, направленную против пользователей из Донбасса.

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