В ДНР временно заблокировали мессенджер Viber

В последнее время все чаще фиксировались случаи использования данного сервиса в целях информационной и психологической войны
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На территории Донецкой Народной Республики временно запретили использование мессенджера Viber. Соответствующее решение принял Государственный комитет обороны ДНР.
Уточняется, что доступ к этому приложению теперь ограничен. Как отметили в Штабе территориальной обороны Республики, это решение было принято прежде всего для защиты граждан, так как данный сервис все чаще используется врагом для взломов личных данных пользователей и раскрытия местоположения критически важной гражданской и военной инфраструктуры ДНР.
- К сожалению, с развитием современных информационных технологий, гражданская инфраструктура связи между простыми людьми все чаще используется в военных целях, при попустительстве или даже негласном содействии владельцев сервисов, - пояснили в Штабе.
Жителей Республики призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и компенсировать их переходом на другие, более доверенные сервисы, которые еще не используются противником для выкачки данных.
Отметим, что такое же решение приняло Правительство ЛНР.
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