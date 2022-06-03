В ДНР временно заблокировали мессенджер Viber

В последнее время все чаще фиксировались случаи использования данного сервиса в целях информационной и психологической войны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Донецкой Народной Республики временно запретили использование мессенджера Viber. Соответствующее решение принял Государственный комитет обороны ДНР.

Уточняется, что доступ к этому приложению теперь ограничен. Как отметили в Штабе территориальной обороны Республики, это решение было принято прежде всего для защиты граждан, так как данный сервис все чаще используется врагом для взломов личных данных пользователей и раскрытия местоположения критически важной гражданской и военной инфраструктуры ДНР.

- К сожалению, с развитием современных информационных технологий, гражданская инфраструктура связи между простыми людьми все чаще используется в военных целях, при попустительстве или даже негласном содействии владельцев сервисов, - пояснили в Штабе.

Жителей Республики призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и компенсировать их переходом на другие, более доверенные сервисы, которые еще не используются противником для выкачки данных.

Отметим, что такое же решение приняло Правительство ЛНР.

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