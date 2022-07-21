Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении»

Лидер Республики Леонид Пасечник выступил с официальным заявлением. Фото: сайт Главы ЛНР

Война - это не только снаряды и ракеты, которые летят на города и села Донбасса, но также шквал фейков и дезинформации, которыми местных жителей закидывает Украина и западные страны. И в этом смысле популярные интернет-платформы играют не менее важную роль, чем те же ракетные системы залпового огня. Только они поражают в информационном плане. Такое мнение выразил Глава ЛНР Леонид Пасечник, который выступил с официальным заявлением.

- Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют, - отметил лидер Республики.

По словам Главы ЛНР, данная компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, направленную против пользователей из Луганской Народной Республики. Но жителям Донбасса такие информационные прилеты не нужны - ни со стороны Украины, ни со стороны запада.

- Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении, - сказал Леонид Пасечник.

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