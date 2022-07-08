Глава ДНР: «Выдержать все испытания этого непростого периода помогает поддержка родных и близких»

Крепкая семья - это основа здорового общества, у которого есть будущее. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что этот день имеет для соотечественников особое значение. Ведь сейчас защитников Донбасса на передовой спасает именно любовь дорогих их сердцу людей.

- Она не просто спасает - удесятеряет силы, - убежден он.

По мнению Главы Республики, совершать ежедневные подвиги и приближать победу бойцам помогает осознание того, что за их плечами находятся любимые люди.

- И в тылу, которого фактически нет сейчас в Республике, выдержать все испытания этого непростого периода помогает поддержка родных и близких. Когда друг за друга горой, - считает Денис Пушилин.

Как отметил руководитель государства, крепкая семья - это основа здорового общества, у которого есть будущее. Поэтому с первых дней своего существования Республика особое внимание уделяет политике поддержки семей, материнства и детства.

Отметим, что День семьи, любви и верности в ДНР отмечают, как и в России, 8 июля - в день памяти святых Петра и Февронии. Он празднуется в ДНР с 2015 года.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что власти Республики намерены законодательно закрепить статус традиционной семьи, а также приоритет семейного воспитания детей. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин в большом интервью заявлял, что власти Республики намерены законодательно закрепить ряд постулатов доктрины «Русский Донбасс». Среди них - статус традиционной семьи, а также приоритет семейного воспитания детей.

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