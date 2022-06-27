В ДНР утвердили на постах руководителей МИД, МГБ, МВД, МЧС и Минюста

Денис Пушилин утвердил на постах руководителей МИД, МГБ, МВД, МЧС и Минюста. Фото: Сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике руководителей ряда министерств повторно назначили на свои посты в новом составе Правительства. Соответствующие указы сегодня подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

Свои должности сохранили: министр иностранных дел Наталья Никонорова, министр государственной безопасности Владимир Павленко, министр юстиции Юрий Сироватко, министр внутренних дел Алексей Дикий, руководитель МЧС Алексей Кострубицикий.

После отставки правительства 8 июня они работали в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, что правительство возглавил Виталий Хоценко. В приоритетах новый премьер видит восстановление жилого фонда, объектов инфраструктуры ДНР. В экономике – это запуск промышленных предприятий. И, конечно, взаимодействие с РФ. По словам Хоценко, Республика может адаптировать законодательство под инвестора, в том числе обнулить все налоги. Будет так называемая особая экономическая зона.

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