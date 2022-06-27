Войска русской коалиции за сутки подавили три огневые точки противника

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция ДНР при поддержке российских военных за прошедшие сутки в ходе освободительной операции уничтожила взвод реактивной системы залпового огня и два бронированных автомобиля противника.

Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля, - рассказал он.

Также официальный представитель Управления Народной милиции сообщил, что были подавлены три огневые точки украинской армии в районах Первомайского и Курдюмовки - на донецком и горловском направлениях.

Ранее сообщалось, что ВФУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка и Луганское.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Войска ЛНР и РФ взяли под полный контроль промзону предприятия «Азот» в Северодонецке

С территории северодонецкого комбината «Азот» ранее эвакуировали более 800 мирных жителей (подробнее)