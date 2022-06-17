В ДНР завершили строительство временного водозабора из русла протекающей в Горловке реки Садки

В работах принимали участие специалисты из России. Фото: МЧС ДНР

Работники государственного предприятия ДНР «Вода Донбасса» и АО «Мосводоканал» завершили строительство нового водозабора, посредством которого начнется забор воды из протекающего в окрестностях Горловки русла реки Садки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что специалисты уже установили на новом водозаборе насосы. Запуск объекта позволит увеличить объем подачи воды населению Донецка, Ясиноватой и Макеевки на 20 тысяч м3.

Специалисты уже установили на новом водозаборе насосный агрегат. Фото: МЧС ДНР

- Мы делаем все, чтобы не оставить людей без воды. Сегодня сдали первый серьезный объект, - отметил глава МЧС Республики Алексей Кострубицкий.

Строительную площадку посетил министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Фото: МЧС ДНР

Министр подчеркнул, что несмотря на запуск нового водозабора, говорить о бесперебойной подаче воды населению пока не приходится. Однако теперь в Республике смогут увеличить количество дней ее использования по графику.

Напомним, что в результате боевых действий с 25 февраля вода по основным источникам водоснабжения ДНР - каналу Северский Донец-Донбасс и Южно-Донбасскому водоводу - не поступает. Чтобы не оставить людей без воды, в Республике начали поэтапно возводить альтернативные водоводы.

Ранее сообщалось, что для решения проблем с водой в ДНР запустили строительство водопроводной линии длиной в 25 километров. Она будет использована для насыщения канала Северский Донец - Донбасс.

А накануне в Республике построили другой временный водовод. Его протяженность составляет более 2 километров и он способен ежесуточно перекачивать до 15 000 м³ воды в главный питьевой источник в регионе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Проблему с водоснабжением ДНР планируют решить за счет строительства новых трубопроводов от альтернативных источников

На проведение этих работ у специалистов остается чуть больше месяца (подробнее)