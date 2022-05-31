Для решения проблем с водой в ДНР запустили строительство еще одной водопроводной линии длиной в 25 километров

Работы уже начаты. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике приступили к прокладке еще одной водопроводной линии для насыщения канала Северский Донец - Донбасс. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Владимир Дубовка.

- Чтобы максимально продлить запасы воды в канале, было принято решение по строительству новой водопроводной линии диаметром 600 мм, - сообщил он.

Уточняется, что строительные работы будут проводиться поэтапно. Сначала водопроводчики протянут сеть от Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец. Протяженность линии составит 21 километр. Затем достроят водопровод от Ольховского водохранилища к Ханженковскому длиной в 4 километра. Работы уже начаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Республике построили другой временный водовод. Его протяженность составляет более 2 километров и он способен ежесуточно перекачивать до 15 000 м³ воды в главный питьевой источник в регионе.

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