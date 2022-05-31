Проблемы с водой в Донецке начали решать

Первая вода пошла по водоводу в воскресенье. Фото: МЧС ДНР

Главная водяная артерия ДНР – канал «Северский Донец-Донбасс» - начал получать воду. К сожалению, по временной схеме, не из Донца и в ограниченных количествах.

Сотрудники МЧС ДНР, горняки шахты «Ждановская» и специалисты компании «Вода Донбасса» построили временный водовод.

Водовод строили круглые сутки под обстрелами. Фото: МЧС ДНР

Его протяженность свыше 2 километров, он поставляет примерно 15 тысяч кубометров воды в сутки. Напомним, что в штатном режиме канал «Северский Донец-Донбасс» подавал 43 тысячи кубометров в сутки. С февраля этого года из-за обстрелов ВСУ канал использовать не удается.

- Сейчас Республика питается из резервных источников, это водохранилища. Но они имеют свойство заканчиваться. Понятно, построен не полноценный водовод, который сможет питать наши города, но, по крайней мере, у нас будет больше времени (освободить территорию и восстановить подачу воды из Северского Донца – Ред.), - заявил глава МЧС Алексей Кострубицкий.

Тем временем, ситуация с водой в Донецке и в других городах ДНР становится все сложнее. В ряде районов ее подают лишь на два часа один раз в 3-4 дня и она доходит только на уличные краны и на первые этажи многоэтажек. А на обстреливаемых окраинах ее нет с февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 аллергенных растений Донбасса в начале лета

В ДНР такие деревья и травы растут везде. (подробнее)