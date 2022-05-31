В ЛНР заявили о взятии под контроль трети Северодонецка

Союзные силы продолжают развивать наступление. Фото: кадр из видео УНМ ЛНР

Под контролем ЛНР находится третья часть Северодонецка. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник журналистам российского информагентства «ТАСС».

- Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем, - сказал он.

По словам лидера ЛНР, основные бои сейчас развернулись в городской застройке, однако наступление проходит далеко не быстрыми темпами.

Бои развернулись в городской застройке. Фото: УНМ ЛНР

- Мы, прежде всего, хотим максимально сохранить инфраструктуру города, - подчеркнул Леонид Пасечник, указав при этом на прямо противоположные действия противника, который привык прикрываться мирным населением. Такая тактика активно используется украинскими силовиками с самого начала военной операции.

Из-за этого выбить врага достаточно сложно, учитывая также его немалую численность. По предварительным оценкам, в районе Северодонецка и Лисичанска находятся около 10 тысяч украинских силовиков.

- Сейчас наша основная задача - освободить Северодонецк и Лисичанск. На этих направлениях, по данным военных, группировка украинских войск насчитывает порядка 10 тысяч человек, - уточнил Леонид Пасечник.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны противника, отбили его перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать наступление.

Однако прогнозировать точные сроки освобождения территории Республики Глава ЛНР считает пока некорректным. Враг, чувствуя свое приближающееся поражение, ведет себя очень агрессивно, открывает огонь как по прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным.

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