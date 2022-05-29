Силы русской коалиции заняли плацдарм в Северодонецке

Бойцы республик Донбасса продолжают освобождать оккупированные населенные пункты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Армия ЛНР при поддержке российских военных заняла плацдарм в Северодонецке. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На данный момент подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны противника, отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех, - рассказал он.

По его словам, несмотря на то, что украинские боевики ушли в жилую застройку, их огневые точки выявляются и поражаются.

- Однако противник наносит массированные артиллерийские удары даже по тем кварталам, в которых наверняка знает, что находятся мирные жители - это украинских боевиков никоим образом не останавливает, - добавил Иван Филипоненко.

Напомним, что с начала марта Народная милиция проводит освобождение Северодонецка и Лисичанска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко: Первоочередные для нас задачи — накормить, напоить и обеспечить медицинским обслуживанием наших жителей. Не допустить гуманитарную катастрофу

В освобожденных городах и селах ДНР начали работать местные администрации (подробнее)