Леонид Пасечник оценил сроки завершения боевых действий в ЛНР

Прогнозировать какие-либо сроки завершения освободительной операции Глава Республики считает некорректным. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Освобождение территории ЛНР от украинских силовиков проходит нелегко, и прогнозировать, когда произойдет полный выход на ее конституционные границы, пока еще рано. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник журналистам российского информагентства «ТАСС».

Прогнозирование каких-либо конкретных сроков в этом плане он назвал некорректным.

- Делать какие-то прогнозы о том, когда мы полностью освободим Республику, выйдем на конституционные границы, не совсем корректно. Враг, чувствуя свое приближающееся поражение, ведет себя достаточно агрессивно, открывает огонь как по нашим прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным, - говорит лидер ЛНР.

Леонид Пасечник уточнил, что сейчас Республика контролирует около 95% своей территории Республики, и работа в этом направлении не прекращается. Но процесс освобождения каждого отдельного населенного пункта проходит достаточно сложно.

- Война - дело не легкое. Нам понадобилось немало времени, чтобы, например, освободить Рубежное и Попасную, - отметил Глава ЛНР.

Напомним, ранее в Республике заявили о начале штурма Северодонецка. Подразделения Народной милиции и РФ уже закрепились на окраинах города и теснят украинских боевиков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Хроника освобождения ЛНР: Освобождены Попасная, Нижнее, Светличное. Продолжается наступление на Лисичанск

Подразделения Народной милиции ЛНР и Российской Федерации продолжают освободительную операцию (подробнее)