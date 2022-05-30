В ЛНР заявили о начале штурма Северодонецка

Идет зачистка города от киевских силовиков. Фото: кадр из видео УНМ ЛНР
В Луганской Народной Республике сообщили о начале штурма Северодонецка, который проходит при поддержке военнослужащих Вооруженных сил РФ. Сейчас армейцы ведут зачистку города от киевских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.
- Штурм Северодонецка начался. Подразделения Народной милиции и союзных войск уже закрепились на окраинах и продолжают теснить украинских боевиков вглубь города, - проинформировали военные.
В оборонном ведомстве Республики заявили, что киевские силовики оборудовали свои огневые позиции в жилых домах и, не считаясь с мирным населением, пытаются отбиться от наступающих войск из тяжелого вооружения. Но натиска союзных сил они не выдерживают и постепенно отступают из города.
- Наши подразделения ведут планомерную зачистку жилых кварталов, - проинформировали в Народной милиции ЛНР.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
В ДНР заявили об освобождении Старого Каравана и Дибровы
Под контроль Республики перешло 222 населенных пункта (подробнее)