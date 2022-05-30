В ЛНР заявили о начале штурма Северодонецка

Идет зачистка города от киевских силовиков. Фото: кадр из видео УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике сообщили о начале штурма Северодонецка, который проходит при поддержке военнослужащих Вооруженных сил РФ. Сейчас армейцы ведут зачистку города от киевских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

- Штурм Северодонецка начался. Подразделения Народной милиции и союзных войск уже закрепились на окраинах и продолжают теснить украинских боевиков вглубь города, - проинформировали военные.

В оборонном ведомстве Республики заявили, что киевские силовики оборудовали свои огневые позиции в жилых домах и, не считаясь с мирным населением, пытаются отбиться от наступающих войск из тяжелого вооружения. Но натиска союзных сил они не выдерживают и постепенно отступают из города.

- Наши подразделения ведут планомерную зачистку жилых кварталов, - проинформировали в Народной милиции ЛНР.

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