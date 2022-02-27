Даниил Безсонов: Нацисты из карательных батальонов переоделись в гражданскую одежду, чтобы подло стрелять российским военным в спины

В спецоперации России принимают участие и защитники ДНР. Фото: Скриншот видео УНМ ДНР

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телеграм-канале «Неофициальный Безсонов» обратился к российским солдатам, которые участвуют в освобождении Украины от нацистов.

- Ребята, это не Крымская операция 2014 года. И не все будут встречать вас с цветами. Многие нациствующие элементы, даже те, кто состоит в карательных батальонах, переоделись в гражданскую одежду, чтобы подло стрелять вам в спины. Некоторые «свидомые» граждане пошли в так называемую территориальную оборону и готовят коктейли «Молотова», - написал на своей странице в соцсети Безсонов.

Он отметил глупость затеи с коктейлями. Однако это говорит о том, что кто-то из гражданских готов сопротивляться.

Еще Безсонов попросил не ставить жирную черту между вояками ВСУ и неонацистами. Он подчеркнул, что ВСУшники сейчас мало отличаются от националистов.

- Поэтому прошу, будьте аккуратны. На войне мелочей нет, ведь от этого зависит ваша жизнь. Берегите себя и своих боевых товарищей. Вы делаете правое дело. Мы все вами гордимся. Спасибо, мужики! – поблагодарил Даниил Безсонов.

В своем обращении Даниил Безсонов не случайно подчеркнул, что ВСУшники сейчас мало отличаются от радикалов из нацбатов. За восемь лет карательной операции в Донбассе украинским военным основательно «промыли мозги». А если у кого и возникали сомнения в совершаемых преступлениях, так в каждом подразделении было достаточно неонацистов для поддержания «боевого духа».

Не случайно одной из целей спецоперации России на Украине является денацификация. Именно неонацисты и их идеология – главное зло «незалежной». Оно словно кислота разъедает дружбу русских и украинцев, которые в своих корнях являются одним народом.

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