После изгнания украинской армии из оккупированного Донбасса регион ждет денацификация

Националистические организации типа полка «Азов» (в РФ вне закона) будут запрещены, а боевики, которые совершили тяжкие преступления, пойдут под суд. Фото: Скриншот видео полка «Азов»

Считанные дни остаются до долгожданного воссоединения разорванного войной народа Донбасса. Закончится бойня, которую развязала хунта, пришедшая к власти в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. Наступит мир для миллионов людей по обе стороны линии фронта.

– Это наши люди, родственники, друзья. Те, кто за 8 лет просто устал от того состояния, в котором находились. В состоянии «ни мира, ни войны». В состоянии неонацистских припадков. Им ничего не угрожает, - сказал по поводу этого события Глава ДНР Денис Пушилин.

ПУТИН О ЦЕЛЯХ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В Донбассе надеются, что воссоединение произойдет на фоне положительных перемен в самой «незалежной». Не случайно в своем обращении Президент России Владимир Путин уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации. Действия РФ связаны не с ущемлением интересов Киева, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

- Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, - отметил Владимир Путин.

Также Президент России обратился к украинским военнослужащим.

- Ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом, - сказал Путин.

ЗЕЛЕНСКИЙ ИСПОЛЬЗОВАЛ РАДИКАЛОВ ПРОТИВ НАРОДА

На Украине обычные люди устали от майданной власти. Не случайно они на выборах в 2019 году поверили обещаниям Владимира Зеленского. Большинство жителей Украины ждали от нового гаранта решительных шагов – в том числе по восстановлению мира в Донбассе, защите русского языка. Это был шанс потеснить националистов, которые словно клещ въелись во все сферы жизни. Но Зеленский уже скоро сменил риторику.

Более того, президент и его окружение продолжили линию предшественника – Петра Порошенко - в части использования радикалов при подавлении протестов. Этого «тактично» не замечали ни курирующие страну США и Европа, ни большинство правозащитных организаций. Что лишь убедило Зе-команду: националисты являются инструментом, позволяющим не бояться народного недовольства.

Зеленский и его окружение активно использовали радикалов для подавления возмущения жителей. Фото: ОПУ

В подконтрольном Киеву Донбассе ставленники Зеленского тоже активно использовали боевиков «Правого сектора», «Азова», «Айдара» (запрещены в РФ) и прочих нацформирований для подавления возмущения жителей. Хотя донбассовцы, доведенные до отчаяния «эффективной» экономической и социальной политикой Зеленского, все равно выходили на протесты. Вот лишь некоторые факты за два последних года.

ПРОТЕСТЫ ДОВЕДЕННЫХ ДО ОТЧАЯНИЯ ЛЮДЕЙ

Утром 9 января 2020 года в прифронтовом Дзержинске (на Украине переименован в Торецк) более 200 горняков шахты «Имени Святой Матроны Московской» потребовали вернуть им честно заработанное. Зарплату они не получали с августа 2019-го. Из-за долга «Матроне» отключили электричество, и шахту начали затапливать подземные воды.

В Димитрове (переименован в Мирноград) на шахте «Капитальная» (бывшая шахта имени Стаханова) 3 февраля четырнадцать шахтеров после смены не выехали на-гора. Они остались под землей и объявили голодовку. Помимо немедленного погашения задолженности по заработной плате, протестующие требовали сесть за стол переговоров по вопросу реформирования угольной отрасли.

13 февраля 72 горняка шахты «Краснолиманская» в Родинском начали акцию протеста под землей опять таки из-за долгов, составлявших на тот момент почти 90 миллионов гривен. Позднее, из-за игнорирования требований, шахтеры приковали себя цепями к канистрам с бензином возле здания местной администрации. Несмотря на это, деньги, выделенные Зеленским на погашение долгов шахтерам, до «Краснолиманской» не дошли.

В Доброполье 3 июня работники компании олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Добропольеуголь» вышли на акцию. Митингующие заявили, что предприятие (а это шесть шахт) уже два месяца находится в вынужденном простое из-за кризиса в отрасли.

А в конце июня уже в Киеве под Офисом президента началась акция протеста шахтеров трех объединений Донбасса «Мирноградуголь», «Добропольеуголь» и «Селидовуголь». Горняки требовали от правительства отставки председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечения его к уголовной ответственности. Кроме того, бастующие добивались погашения миллиардного долга по зарплате.

Горняки шахты имени Стаханова регулярно выходят на протесты, добиваясь выплаты долгов. ФБ/Волынец

Год 2021-й был не менее «урожайным» на протесты. В Мариуполе 15 февраля вышли на акцию сотрудники судоремонтного завода, которые остались без работы. Люди перекрыли дорогу, пропуская только общественный транспорт и «скорые».

В Славянске 16 августа протестовали медицинские работники, не получавшие два месяца зарплату. Еще одной причиной акции стало увольнение медработников города из-за недофинансирования со стороны Киева.

19 октября на протест вышли горняки шахт «Добропольская» и «Алмазная». В ноябре, так и не получив заработанные деньги, шахтеры провели «подземную» акцию.

Во второй половине декабря в Димитрове (переименован в Мирноград) пятнадцать горняков шахты «Капитальная» (бывшая шахта имени Стаханова) остались под землей, добиваясь выплаты долгов.

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ» В УМАХ ИСЧЕЗНЕТ НЕ СРАЗУ

Восемь лет киевский режим «зачищал» захваченную территорию Донбасса от всех, кто поддерживал независимость региона. Были осуждены сотни членов участковых комиссий по проведению референдума 2014 года. К этим людям приходили сотрудники СБУ по доносам национально «озабоченных» активистов. Соседи «стучали» на соседей.

Были «декоммунизированы» названия городов и поселков. Артемовск стал Бахмутом, Красноармейск – Покровском, Димитров – Мирноградом, Дзержинск – Торецком, Новгородское – Нью-Йорком и так далее.

После обращения Президента России Владимира Путина слово денацификация стало популярным. Зазвучало не только из уст политиков. Наверное, стоит пояснить, что означает этот термин. Денацификация в первую очередь, связана с послевоенным периодом в Германии, когда проводился комплекс мероприятий, связанных с очищением от нацистов и их идеологии различных сфер жизни общества - от культуры до политики.

На Украине и в Донбассе однозначно будут запрещены все националистические организации. Боевики, которые совершили тяжкие преступления, пойдут под суд. Это очевидные вещи.

Во властных органах, культуре и образовании тоже по идее не должно остаться ярых националистов. Хотя эта сфера более тонкая. И нужно учитывать, что жителям подконтрольного Киеву Донбасса «промывали мозги» многие годы. Детей учили истории, переписанной по майданным лекалам.

Не случайно Владимир Путин большую часть своего обращения посвятил истории создания современной Украины. Для многих жителей «незалежной» это стало открытием.

Думается, что и после воссоединения Донбасса «линия разграничения» в умах его людей исчезнет не сразу. Денацификация сознания не такой быстрый процесс. Важно, чтобы он был необратимым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родион Мирошник: Спецоперацию России можно считать военным принуждением к миру украинского режима

Представитель ЛНР в Контактной группе заявил, что оснований для этого было более чем достаточно (подробнее)