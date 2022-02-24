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Политика24 февраля 2022 15:20

Родион Мирошник: Спецоперацию России можно считать военным принуждением к миру украинского режима

Представитель ЛНР в Контактной группе заявил, что оснований для этого было более чем достаточно
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Родион Мирошник сообщил, что за семь дней было около 950 обстрелов, около 10,5 тысячи выпущенных по ЛНР и ДНР боеприпасов. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Родион Мирошник сообщил, что за семь дней было около 950 обстрелов, около 10,5 тысячи выпущенных по ЛНР и ДНР боеприпасов. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Оснований для принуждения киевского режима к миру было более чем достаточно. Об этом заявил представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Он отметил, что сегодняшнюю спецоперацию можно считать военным принуждением к миру украинского режима, после того как тот явно пошел вразнос.

- Оснований для принуждения Киевского режима к миру было более чем достаточно. Сосуществовать с ним рядом было уже практически невозможно. Вопрос украинской агрессии был только вопросом времени. Вот время неотложных мер и настало, - подчеркнул Мирошник.

Он напомнил, что дважды Киев подписывал соглашения «Минск-1» и «Минск-2» по урегулированию конфликта в Донбассе. И дважды их не выполнял, причем в последнее время делал это особенно демонстративно и вызывающе. Неоднократно заявлял об игнорировании обязательств по этим соглашениям, завел в тупик переговоры как в Минском, так и в Нормандском форматах.

- После Минска-1 в декабре 2014-го Киев отказался от одного из базовых положений свой независимости - внеблокового статуса. В апреле 2019-го - внес в Конституцию «стремление в ЕС и НАТО». В феврале 2022-го в Мюнхене президент Владимир Зеленский заявил о намерении возродить ядерный статус Украины. То есть налицо явная деградация и радикализация внешней и внутренней политики страны. Украина стала токсичной практически для всех своих соседей. С ней стало опасно жить рядом, - констатировал Мирошник.

Он обратил внимание на то, что вслед за блокированием переговоров, то есть отказа от политико-правового пути разрешения конфликта, Киев запустил процесс эскалации военной ситуации в Донбассе. За семь дней - около 950 обстрелов, около 10,5 тысячи выпущенных по ЛНР и ДНР боеприпасов, четыре крупных попытки прорыва линии соприкосновения.

- Прочитав это, вы правда считаете, что оснований для принуждения к миру в этой ситуации не было? Действительно думаете, что с разбушевавшимся наркоманом можно спокойно жить рядом и не вызывать санитаров? Уверены, что семь лет - это недостаточно для попыток вернуть в сознание недоговороспособного оппонента?! – задался риторическим вопросом Мирошник.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии, а также обратился к военнослужащим украинской армии с призывом покинуть зону боевых действий. Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России с просьбой оказать военную помощь.

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