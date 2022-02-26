С начала освободительной операции силы ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса

Войска Республики продолжают продвигаться вглубь обороны противника на мариупольском направлении. Фото: скриншот видео НМ ДНР

С начала освободительной операции военнослужащие ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Он отметил, что войска Республики продолжают успешно продвигаться вглубь обороны противника на мариупольском направлении, не встречая особого сопротивления на своем пути.

- Подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги, - заявил представитель оборонного ведомства.

Эдуард Басурин уточнил, что военнослужащие ДНР вплотную подошли к рубежам населенных пунктов Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль, расположенных в районе Волновахи. Он обратился к украинским военным с призывом добровольно отказаться от участия в боевых действиях, сложить оружие и сохранить свою жизнь.

- Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов. Жестокость и циничность преступных приказов украинского режима мы испытали на себе. Нам ценна каждая жизнь всех сограждан, проживающих в границах бывшей Донецкой области, - подчеркнул замначальника управления Народной милиции.

В ДНР открыли канал обратной связи для родственников военнослужащих ВСУ, которые добровольно сложили оружие и перешли на сторону Республики. Фото: сайт Главы ДНР

Напомним, в связи растущим числом военнослужащих ВСУ, сложивших оружие и перешедших на сторону Республики омбудсмен ДНР Дарья Морозова открыла каналы обратной связи для родственников таких лиц. Узнать о судьбах своих близких матери и жены украинских силовиков могут по телефонам «горячей линии»: +38 (071) 301-73-52 и +38 (071) 404-69-29. Также можно отправить запрос на электронную почту: ombudsman_dnr@mail.ru.

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