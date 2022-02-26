«Горячие» линии Омбудсмена ДНР принимают звонки от матерей и жен военных ВСУ, перешедших на сторону Республики

Дарья Васильевна Морозова. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР
В связи растущим количеством военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и перешедших на сторону ДНР в ходе специальной военной операции по защите Донбасса от вооруженной агрессии Украины, Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова открывает каналы обратной связи для родственников указанных лиц. Об этом сообщает Аппарат УПЧ в Республике.
Матери и жены украинских солдат могут обратиться по следующим вопросам:
- узнать о судьбах своих близких;
- уточнить состояние их здоровья;
- получить возможность связи с ними.
Номера телефонов «горячих» линий: +38 (071) 301-73-52 и +38 (071) 404-69-29.
Также можно направить вопросы по адресу электронной почты: ombudsman_dnr@mail.ru
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