Денис Пушилин и делегация из России посетили призывной пункт в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и делегация из Российской Федерации сегодня посетили один из призывных пунктов в Киевском районе столице ДНР.
- Всех с праздником! Вы - настоящие защитники, – сказал Денис Пушилин.
- Как настрой, - спросил первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
- Боевой! – ответили призывники.
- Так и должно быть, - сказал Андрей Турчак. – Крепости и сил вам!
Денис Пушилин и делегация из России посетили призывной пункт в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, во время общения с журналистами подчеркнул, что лично для него Донбасс всегда был Русской землей, где живет русский народ.
- И очень жаль, что без малого восемь лет этот народ пытались лишить возможности разговаривать на русском языке, думать как они хотят, сохранять свою историческую память, - говорит Турчак. - Пытались на протяжении восьми лет сломать их через колено, но этого не получилось. И я рад, что мы сегодня вместе.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что на призыв откликнулось большинство мужчин Республики.
- Привлекаются и госслужащие, и чиновники, и депутатский корпус, -подчеркивает Денис Владимирович. - Сегодня мы увидели стремление и общественно-политических движений. Это важно, это патриотично и это личный пример.
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