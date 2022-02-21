Парламенты ДНР и ЛНР поддержали призыв к Президенту России Владимиру Путину о признании республик

Депутаты просят определить статус двух республик Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатели Народных Советов Донецкой и Луганской Народных Республик Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом признать республики Донбасса в качестве суверенных государств. Свои обращения они обнародовали в эфире телеканала «Россия-24».

- Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня в ДНР проживает более 400 тысяч граждан РФ, но и те люди, которые пока не получили паспорт РФ, являются русскими по духу, культуре, общей истории, мы русские. От имени Народного Совета ДНР полностью поддерживаю заявление Главы Дениса Пушилина и прошу Вас признать Донецкую Народную Республику, - сказал Владимир Бидевка.

В свою очередь, Денис Мирошниченко отметил:

- Уважаемый Владимир Владимирович, от имени Народного Совета ЛНР, учитывая, прежде всего интересы жителей Луганской Народной Республики, а также обращение Главы ЛНР Леонида Пасечника, в связи с обострением обстановки, мы обращаемся к Вам и просим признать ЛНР в качестве суверенного и независимого государства.

Признание Российской Федерацией жители Донбасса ждут уже давно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, ранее лидеры двух народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с призывом признать суверенитет ДНР и ЛНР. Также они просят рассмотреть возможность сотрудничества в сфере обороны.

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